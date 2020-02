Zedníci a instalatéři chybí firmám i lidem. Cena jejich práce prudce vzrostla

Ještě před pěti lety bylo učňů ve školách přes 90 tisíc, loni už skoro o devět tisíc míň. „Nejmenší zájem je o takzvané střechařské obory, to znamená klempíř, pokrývač, částečně tesař,“ doplnil ředitel SOŠ Jarov Miloslav Janeček.

Ministr plánuje zavést mistrovskou zkoušku

Úbytek absolventů učebních oborů souvisí i s demografickým vývojem, teprve v poslední době se situace začíná mírně zlepšovat. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) ale nejde současný nedostatek řemeslníků vyřešit hned. Pomoci má nový předmět technika na základních školách, lepší spolupráce firem a odborných škol i zavedení mistrovské zkoušky.

„S trochou nadsázky je to jakýsi doktorát pro řemeslníka, kterým se prokáže. A bude patrné, že zákazník má co do činění s tím nejschopnějším člověkem v daném oboru,“ plánuje Havlíček.