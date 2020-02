Kvůli ptačí chřipce začnou ve firmě Moras Moravany vybíjet chov. Zlikvidují 140 tisíc kusů drůbeže

Pokud se rozhodne o likvidaci ptáků v obou chovech, půjde o více než čtvrt milionu kusů. Byl by to více než dvojnásobek počtu, který se vybíjel při posledním výskytu ptačí chřipky na českém území před třemi lety. Tehdy se ve 40 ohniscích nákazy vybilo 98 tisíc kusů opeřenců.

Toman hodlá do likvidace chovu zapojit hasiče a policii, jedná i o zapojení armády. „Bude potřeba zapojit celý integrovaný záchranný systém, aby pomohl s likvidací. Protože objem je asi čtyři sta tun. Odvoz bude zajištěn do jednoho, nebo dvou asanačních podniků,“ předseda představenstva Zdeněk Barták.

Podle něj okolo chovu ve Slepoticích vznikne ochranné pásmo, které bude sahat do tří kilometrů od ohniska nákazy, a také desetikilometrové pásmo dohledu. „Ve třech kilometrech od chovu, tedy v ochranném pásmu, má ale firma ještě další chov. Zda bude drůbež utracena i tam, se rozhodne v následujících dnech,“ dodal Toman. Chovatel bude odškodněn podle ceny obvyklé za utracené kusy.

Obec chystá zázemí pro zasahující veterináře

Podle starostky Slepotic Jany Bořkové už obec připravuje podmínky pro veterináře, hasiče a případně i vojáky, kteří budou zasahovat. „Dáme k dispozici celý kulturní dům, mělo by tu být vojsko a hasiči, už jsme tam zatopili. Je tam sál pro 350 lidí a ještě nějaké prostory nahoře v zasedací místnosti. Údajně by mělo přijet třicet až padesát lidí,“ řekla Bořková.

Ve Slepoticích má mnoho lidí domácí chovy drůbeže, které by zřejmě bylo nutné při potvrzení nákazy vybít. „Jsou tady kachny, labutě na rybníku. Jeden pán, který tu ani nebydlí, má u chalupy 60 kachen pižmových. Pro lidi to bude těžké, pro ně je to srdeční záležitost,“ dodala Bořková.

Při výskytu ptačí chřipky v roce 2007 přišli velkochovatelé na Orlickoústecku o více než 171 tisíc kusů drůbeže, dalších přibližně devatenáct set kusů tehdy veterináři vybili v malochovech v obcích Tisová, Nořín, Netřeby a Choceň. Stát tehdy vyplatil jako náhradu 50 milionů korun.

Virus se pak objevil v Pardubickém kraji opět v roce 2017. Jedno ohnisko bylo na Orlickoústecku v Koldíně a druhé u Nasavrk na Chrudimsku. Veterináři tehdy museli vybít jen několik desítek kusů drůbeže z malochovů.