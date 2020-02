Diplomat Šedivý má šanci řídit Evropskou obrannou agenturu

„Pan Šedivý postoupil do volebního finále. Uzávěrka hlasování je 5. března. Do té doby nelze nic předjímat. Post výkonného ředitele agentury patří mezi nejvyšší pozice v oblasti obrany a bezpečnosti Evropské unie,“ uvedl premiér.

„Byla by to jedna z nejvyšších funkcí v zahraniční organizaci, kterou by zastával Čech,“ řekl listu ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák, který současně začal v otázkách diplomacie radit také Babišovi. Šedivý má podle Jindráka velkou šanci uspět.