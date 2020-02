Silničáři se připravují na start rozsáhlých oprav D1. Doprovodí je uzavírky

Klíčový ale bude víkend na přelomu února a března. Letos by měla být omezení výrazná od samého začátku, včetně nočních uzavírek kvůli demolici mostů. Navíc platí, že úsek dálnice, na kterém se nezačne stavět během této sezony, se už nestihne dokončit na konci roku 2021. To je přitom termín, do něhož by podle plánů měly být všechny opravy D1 hotovy.

„Můžeme spekulovat, ale jsme rozhodnuti, že nejpozději na podzim roku 2021 končíme s celou modernizací,“ potvrzuje mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

V tomto roce pokračují opravy na pěti úsecích započaté už v roce minulém, navíc je k tomu naplánováno dokončení problematické části mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem. Téměř čtnáct kilometrů dlouhý úsek měl původně být hotový už v loňském roce. Práce začaly už v březnu 2018. Zakázku za 1,75 miliardy korun tehdy dostalo sdružení firem, které mělo opravu tohoto úseku D1 dokončit loni.