Bez učebnice se dá naučit i 17 jazyků, ukazuje hyperpolyglotka, která dělala „trapné chyby“ v korejštině

Mladá studentka rozhodně nepatří mezi ty, kteří by si vystačili se znalostmi angličtiny. Naopak své „jazykové portfolio“ neustále rozšiřuje, aby se mohla s lidmi po celém světě domluvit jejich rodnou řečí. „Když s někým mluvím jeho mateřským jazykem, jde to přímo do srdce. Zbožňuji, když vidím jejich reakce, když začnu mluvit jejich jazykem.“

Jako první se ze skupiny těch „méně tradičních“ jazyků naučila korejštinu. „Zaujalo mě, že korejština je ohledně fonetiky samostatná. Není ničemu podobná, ani japonštině, ani čínštině.“ Zvládnout nástrahy korejského jazyka nakonec Evě Spekthorstové trvalo rok.