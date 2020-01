Čína pochopila, že uhlíkově neutrální technologie se vyplatí, říká klimatolog

„Všichni berou klimatickou změnu jako hrozbu, ale ona je to obrovská příležitost,“ prohlásil v pořadu Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Podle něj moderní uhlíkově neutrální technologie nejen šetří životní prostředí, ale jsou také finančně výhodné. „Čína to už pochopila,“ míní Zahradníček. Podle něj Peking v moderních technologiích nevidí záchranu planety, ale ekonomický bonus, jak se posunout dopředu.

Rovněž Moldan se domnívá, že je Čína v otázkách ochrany životního prostředí na dobré cestě. I když dodává, že by vůči informacím o tamním pokroku měli být lidé lehce skeptičtí. „Je to totalitní režim a my jim nemůžeme věřit všechno, co říkají, protože tam není kontrola nezávislými médii,“ připomíná.