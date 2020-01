Stát zabavil šéfovi H-Systemu majetek. Poškozeným nechce nic dát, ti chystají žalobu

přehrát video UDÁLOSTI: Část poškozených klientů v kauze H-System hodlá žalovat ministerstvo spravedlnosti

Zatímco šel Petr Smetka do vězení za podvod, zůstával zajištěný jeho majetek. Někdejší klienti H-Systemu očekávali, že budou alespoň částečně odškodněni z jeho prodeje. Rekreační areál v Nové Rabyni u slapské přehrady jim ale doslova „zmizel“ před očima. Rabyňský případ je spletitý. Policie nechala areál zablokovat, jenomže ten přesto ze Smetkova majetku zmizel. Do věci se vložil soud, který rozhodl, že šlo o nezákonnou transakci a nemovitosti zabavil. Možnost, že by je stát věnoval poškozeným, kteří by je vydražili, ovšem ministerstvo spravedlnosti odmítlo. Někdejší klienti H-Systemu podle něj nemají na bývalý Smetkův majetek nárok.

Podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky je to proto, že jim soud nepřiznal status poškozených. „Čili ministerstvo spravedlnosti nemá žádný právní titul, jak by tuto skupinu věřitelů mohlo odškodnit,“ uvedl Řepka. Advokátka části bývalých klientů Hana Kordová Marvanová (za STAN) považuje takový závěr za nesmyslný vzhledem k tomu, k čemu měl zajištěný majetek sloužit. „Majetek by dvacet let zajištěný v trestním řízení právě proto, aby sloužil pro oběti. Ministerstvo teď odmítlo žádost z ryze formálních důvodů,“ shrnula. Resort spravedlnosti se obrátil na ministerstvo financí, zda by situaci nešlo vyřešit tím, že by stát vyplatil klienty H-Systemu ze svého rozpočtu. Z Letenské ulice ale zaznělo rozhodné ne. „Byť je mi to velmi líto, tak řešení z hlediska použití peněz státního rozpočtu nevidím,“ řekla ministryně Alena Schillerová (za ANO).

