Nejvyšší soud připustil vydání miliardáře Ginzburga do Ruska. Podle tamní policie zpronevěřil peníze na kosmodrom

Ruský finančník Vitalij Ginzburg, který údajně zpronevěřil peníze určené na vybudování kosmodromu, může být podle českého Nejvyššího soudu bez problému vydán do Ruska. Vyplývá to z rozhodnutí soudu. Podnikatel je už rok ve vazbě v pankrácké věznici a vydání do Ruska se brání všemi prostředky. Tvrdí, že ho tam nečeká spravedlivý proces. Celou věc rozhodne ministryně spravedlnosti.