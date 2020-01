Prezident omilostnil těžce nemocného lupiče. Když se vyléčí, nebude muset zpátky do vězení

Tato milost je Zemanova dvanáctá, první udělil v roce 2016. Před svým prvním zvolením o tři roky dříve avizoval, že bude milosti udělovat pouze výjimečně. Posuzování žádostí přenesl na ministerstvo spravedlnosti, které na Hrad posílá pouze ty, které splňují prezidentovy podmínky – jde o těžce nemocné vězně, kteří nespáchali závažné trestné činy, žádá též, aby měli rodinné zázemí.

Prezident nicméně udělil v roce 2017 milost i doživotně odsouzenému dvojnásobnému vrahovi Jiřímu Kajínkovi. Stalo se tak pod podmínkou, že se Kajínek nedopustí do sedmi let trestného činu. Později se Zeman vyjádřil, že další takovou milost by už neudělil.