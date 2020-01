Zatažená obloha a málo sněhu. Příští týden může být až deset stupňů nad nulou

V pátek čeká tuzemsko inverzní počasí, mlhavo a nízké mraky. Noční teploty klesnou pod bod mrazu, přes den by se měly pohybovat kolem nuly. O víkendu by neměla přijít žádná výrazná změna. Slunce vysvitne spíše výjimečně a jen na chvíli, výjimečně mohou přijít srážky – v nížinách dešťové, na horách sněhové. Teploty se vyšplhají jen slabě nad nulu.

Výhledová předpověď počasí napovídá, že v první polovině příštího týdne se výrazně oteplí, teploty by místy mohly vystoupat až k deseti stupňům Celsia. V druhé polovině týdne se vrátí lehce nad nulu, na horách by potom mělo mrznout a objevit by se měly i sněhové přeháňky.