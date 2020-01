Děti cizinců mají problémy s češtinou. Propadají, systémová pomoc ale neexistuje

„Děti třeba opakují ročníky nebo je školy přijmou, ale zařadí o několik ročníků níž. To jsou takové smutné případy ze základních škol,“ uvedla programová ředitelka společnosti META Kristýna Titěrová.

„Základem je posílit množství hodin výuky češtiny, a to ať už nějakým intenzivním kursem, nebo při běžném vyučování. Je třeba to zakotvit do zákona, aby to bylo nárokové,“ řekla ombudsmanka Anna Šabatová.

Zatím každý úřad k problematice přistupuje po svém. Třeba brněnský magistrát chystá pilotní projekt výuky češtiny pro vietnamské děti. Podle Aleny a Evy je přitom důležitá i podpora ze strany rodiny.