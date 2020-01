Ministerstvo zdravotnictví hodlá zkrátit čekání pacientů a zajistit větší dostupnost lékařů

Jedním z nejvytíženějších oborů je třeba ortopedie, kde se dlouho čeká hlavně na kloubní náhrady. Například v pražské nemocnici Na Bulovce začíná denní směna v ortopedické ambulanci už v sedm ráno, objednaných pacientů jsou desítky a kolem jedenácté dopoledne už je plno.

„Je standardem, že zůstáváme po pracovní době, pracujeme, dokud nejsou všichni pacienti ošetřeni. Někdy tady jsme do šesti, do sedmi do večera,“ konstatuje místní ortoped Jan Lesenský.

Pacienti se tak k vyšetření dostávají zhruba po měsíci až čtyřech čekání, záleží na náročnosti prohlídky. A na některé plánované zákroky si počkají i přes půl roku. „Jsou čekací doby i delší než osm měsíců na totální endoprotézu. Nejdelší čekací doby jsou na místech, která jsou žádaná,“ vysvětluje ředitel Bulovky Jan Kvaček.

A žádaná je třeba také dětská urologie Všeobecné fakultní nemocnice, tady pacienti musejí vydržet ještě déle. „Jsme jediné centrum v republice. Čekací doba je až v řádu let,“ upřesňuje ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl.