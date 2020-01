Nikdo z nás neví, jak by to vypadalo, kdyby nebylo demonstrací, upozorňuje Minář

Zároveň je ale podstatné, že neplatí, že ten, kdo vyhrál volby, si může dělat cokoli, že má „bianco šek na zneužívání moci“. „Dostal od voličů nějakou pravomoc, má za úkol zastupovat jejich zájmy, a v momentu, kdy se zpronevěří tomuto úkolu a začne prosazovat svoje zájmy, tomu říkáme střet zájmů, tak všichni voliči, nehledě na to, jestli ho volili, mají právo se ozvat a říct, že tohle ne, to jsme si nedomluvili, teď jste za čarou. Ve vyspělých demokratických zemích se za tohle odstupuje,“ poznamenal.

Nerozporuje přitom tvrzení, že v demokratickém systému jsou zásadní volby. „V demokracii nerozhoduje ulice, sám jsem to z pódia mnohokrát řekl. Skutečně rozhodují volby, to je pravda. Proto je naším hlavním cílem, že příští volby vyhrají demokratické strany,“ uvedl.

Smysl akcí vidí i v tom, že „nikdo z nás neví, jak by to v tuhle chvíli vypadalo, kdyby demonstrací nebylo – jestli by nedošlo k nějakým závažným útokům na nezávislé instituce, ať už je to justice, nebo média, státní správa a tak dále“.

Odstoupení Babiše je ale podle něj nejnižší cíl. „Když se ale podíváte, co všechno se podařilo, jak obrovský impuls pro společnost to byl – to, že se dvakrát zaplnila Letná, že se lidé po celé republice spojují a začínají být aktivní. Denně nám chodí zhruba sto e-mailů, z nichž polovina jsou nadšené ohlasy, lidé nám píší své příběhy, jak se začali zajímat o politiku a angažovat,“ popsal.

„Tušili jsme, že lidé mají tendenci očekávat příliš mnoho a hledat spasitele. Netušili jsme, že budou očekávat tolik. Často jsou ta očekávání přehnaná, někdy i trochu nerealistická. Nerealistická očekávání plodí zklamání. Jestli si někdo myslel, že je to věcí lusknutí a že stačí určitý počet lidí na to, aby za současné politické situace premiér odstoupil, tak se evidentně mýlil,“ podotkl Minář.

Babiš se vytáčí, když se s námi odmítá setkat. Schází se i s lidmi, kteří si vytetují koblihu, říká Minář

Babiš zatím odmítá setkat se s představiteli Milionu chvilek. „Snažili jsme se s panem premiérem komunikovat od počátku. Nejdřív jsme přišli s veřejnou výzvou, která říkala: Pane premiére, slíbil jste nám tyhle krásné věci a my jako občané to budeme kontrolovat a žádáme po vás, abyste ukázal svými činy, že to myslíte vážně. Od prvopočátku jsme začali usilovat o to, aby se s námi pan premiér sešel a dal na naši veřejnou výzvu veřejnou odpověď. Protože i jeho slib byl veřejný,“ nastínil Minář.

Určitou dobu s premiérem i komunikovali. „Přestali jsme ve chvíli, kdy pan premiér začal zneužívat naší komunikace. Jeho lidi na marketing začali proti mně vytahovat to, že jsem mu psal SMS, kde jsem ho informoval o tom, co chystáme, a žádal ho, aby některé věci nedělal. Začali to podávat tak, že já ho nějak vydírám, že ho terorizuji. Zase ze sebe začal dělat oběť. Tak jsem si řekl, že to nemá smysl,“ popsal Minář.

„Nevěděli jsme, proč se s námi nesejde a nevyvrátí nám naše omyly, pokud je vše v pořádku a on nemá žádný problém,“ diví se. „Pokud by ukázal, že se totálně mýlíme, mohl by nám vzít vítr z plachet a ukázal by, že protesty jsou irelevantní,“ míní Minář.