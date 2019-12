Místo do kanálu do kontejneru. Od ledna musí obce umožnit sběr použitých olejů

Například lidé v Praze mají k dispozici devatenáct sběrných dvorů, kde se můžou oleje zbavit, aniž by ho vylili do záchodu. Vloni vytřídili přes osm tun olejů a tuků, letos to bude asi o tunu víc. Papír a plasty ve třídění jasně vedou, s olejem zatím chodí jenom někdo. „Je to spíše menšina, nicméně to vysbírané procento, to množství stoupá,“ řekl mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Do sběrných dvorů mohou oleje donést například taky obyvatelé Ostravy. V Olešnici na Moravě radnice přidala zvláštní popelnice k ostatním kontejnerům. „Já to mám kousek, bydlím vedle, takže to je pro mě hračka, to sem nosit,“ uvedla jedna z obyvatelek Olešnice, Renata Mistrová.

Češi třídí v unijním srovnání nadprůměrně hlavně obaly. Od roku 2015 přibyly kovy a bioodpad a za pět let by měl začít ještě oddělený sběr textilu. Hlavně se ale má zvýšit míra recyklace. Tedy to, že se odpad z barevných popelnic skutečně opět využije.