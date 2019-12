K dotacím na kybernetickou bezpečnost se dostalo jen 16 největších nemocnic, řekl odborník

Benešovská nemocnice bude přinejmenším do pátku fungovat omezeně. Minulý týden napadl její počítačovou síť vir. Za útokem na tamní servery podle policie není vydírání a nešlo v něm o výkupné. Podle odborníka Aleše Špidly je to špatná varianta, protože motivace činu zůstává nejasná. Řekl to v pořadu 90' ČT24.