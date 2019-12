Omezený režim potrvá v benešovské nemocnici do pátku. O virus vyděračů nejde

V útoku na benešovskou nemocnici nešlo o vydírání a nikdo nepožadoval žádné peníze. Potvrdila to policie. Po napadení počítačové sítě nemocnice kryptovirem funguje zařízení stále v omezeném režimu. Tento stav potrvá do pátku. Specialisté už začali znovu instalovat všechny servery a koncové IT stanice.