Kellner se pokoutnými metodami za čínské peníze vměšuje do politiky, varoval Pirát Michálek. Chce komisi

přehrát video Michálek: Kellner útočí na demokracii

Firma nejbohatšího Čecha Petra Kellnera Home Credit si podle zjištění serveru Aktuálně.cz najala PR agenturu, aby zlepšovala obraz Pekingu a očerňovala tuzemské kritiky čínského komunistického režimu, kde Kellner obchoduje. „Rudá chobotnice z čínského Home Creditu si platí mediální agenturu, která prostřednictvím médií, zvlášť serveru Info.cz, útočí na kritiky,“ okomentoval situaci Michálek. „Pokud zjistíte, že si to v podstatě platí nejbohatší člověk v tomto státě, který má majetek 300 miliard korun, a takovýmto způsobem dehonestuje politické oponenty nebo lidi, kteří mají jiný názor, a vměšuje se do politické soutěže pokoutnými metodami za čínské peníze, je to podle mě problém, útok na demokracii, rozhodně bychom to neměli přehlížet,“ míní místopředseda Pirátů. Firma Home Credit na otázky, které jí zaslala redakce pořadu Otázky Václava Moravce, neodpověděla. Piráti chtějí kvůli situaci vrátit do hry rok starý návrh na vznik vyšetřovací komise, která by se zabývala vlivem autoritářských režimů na Českou republiku. Michálek se domnívá, že návrh na zřízení komise bude mít poměrně širokou podporu poslanců. Chtěl by, aby se věc na plénu Poslanecké sněmovny projednala ještě před Vánocemi. Vondráček: Komise nic nevyřeší Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) se v Otázkách Václava Moravce vyjádřil v tom smyslu, že pokud se stihnou projednat klíčové body, jež má dolní komora před Vánoci v plánu, bylo by možné návrh prodiskutovat. Vondráček ovšem neočekává, že by poslanecký klub hnutí ANO návrh jednohlasně podpořil. Sám předseda dolní komory je k němu skeptický. Upozornil, že nepřátelskými aktivitami Číny se již zabývají tajné služby. „Jsou to profíci,“ řekl s tím, že vyšetřovací komise podle jeho názoru nebude schopná nic potvrdit, vyvrátit ani vyšetřit, pročež nechápe její účel.

Soudí, že komise by mohla přijít nanejvýš s mediálním výstupem, který bude mít potenciál stát se diplomatickým problémem. Diskuse o komisi by podle něj také „přilila olej do ohně.“ „Objeví se spousta polopravd, zase se bude ve veřejném prostoru vést diskuze,“ uvedl dále Vondráček. „Našel jsem si informaci respektovaného média, že 66 procent informací na serveru Info.cz bylo kritických k Číně,“ řekl také Vondráček v Otázkách Václava Moravce. Na mysli měl zřejmě analýzu firmy Newton Media, podle níž bylo 66 procent článků týkajících se Číny uveřejněných na webu Info.cz nikoliv kritických, ale neutrálních. Co se týče možného vlivu skupiny PPF na politiku České republiky, Vondráčkův postoj zní, že „vlivy tu budou vždy“. „Média, která patří Zdeňku Bakalovi, spustila tuto kauzu. To je prostě fakt. Jediné, co s tím můžeme dělat my politici, je nastavit jasná pravidla,“ sdělil a apeloval na přijetí zákona o lobbingu ještě do konce tohoto volebního období. Štěch: Berme vážně tajné služby Místopředseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) soudí, že informace uveřejněné na Aktuálně.cz jsou vážné, byť neví, zda jsou stoprocentně pravdivé a objektivní. Pro zřízení komise by hlasoval, ač ji dle svých slov „nepotřebuje“. „Kdybych pro to nehlasoval, budu podezírán, že jsem spojenec někoho dalšího,“ vysvětlil s tím, že také nepředpokládá, že by komise zjistila víc než Bezpečnostní informační služba (BIS) či Vojenské zpravodajství (VZ). Podle Štěcha je problém, že zprávy tajných služeb neberou všichni vážně. Zodpovědnost podle něj mají zejména ústavní činitelé, vláda a další instituce, které mají na závěry zpravodajců reagovat. Zkritizoval, že někteří ústavní činitelé zprávy BIS či VZ naopak zpochybňují. BIS dlouhodobě kritizuje prezident Miloš Zeman.

Milan Štěch (ČSSD) místopředseda Senátu „Exekutiva má brát v potaz tyto informace, má je vyhodnotit a má se podle toho řídit. Nezbavujme ty lidi zodpovědnosti. Jde o osobní zodpovědnost.“ Milan Štěch (ČSSD) místopředseda Senátu

Michálek s argumentací Vondráčka ani Štěcha nesouhlasí. Upozornil, že zpravodajské služby nepíší zákony České republiky. Zasahování Ruska a Číny do politického režim v Česku je podle něj dlouhodobé a ukazuje na systémové selhání. „Je věc zákonodárců a vlády, aby to řešili. Žádná iniciativa tady není,“ zdůraznil.

„BIS nosí informace vládě a vláda by na základě těchto zjištění měla něco dělat. Pokud BIS varuje, že Rusko a Čína jsou problém, tak by mě zajímalo, co vláda v této věci podniká, to je její ústavní odpovědnost,“ konstatoval Michálek. Zkritizoval také, že se příliš dlouho čeká na návrh ministerstva průmyslu a obchodu, který by měl zavést screening strategických projektů. „Aby se nám nestalo, že komunistická strana Číny bude kontrolovat vypouštění našich vodních nádrží nebo jaderné elektrárny,“ sdělil Michálek. Bezpečnostní informační služba považuje šíření vlivu Číny v Česku za jednu z největších bezpečnostních hrozeb. Vloni se podle BIS zvýšila intenzita i rozsah čínských zpravodajských aktivit. Číňané cílí podle kontrarozvědky hlavně na českou akademickou obec, bezpečnostní sbory a státní správu.