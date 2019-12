ŽIVĚ: Poslanci by mohli projednat zrušení povinné maturity z matematiky

Klouzavý mandát by mohl být podle doporučení sněmovní ústavní komise dobrovolný. Člen vlády by se sám rozhodl, zda chce být zároveň poslancem, nebo nikoli. Pokud by poslancem být nechtěl, do sněmovny by za něj nastoupil náhradník.

Ohledně zrušení povinné maturity z matematiky jsou ve sněmovně hned dvě předlohy. Zatím mají z matematiky povinně maturovat gymnazisté v roce 2021. Ve stejném roce se má také státní maturita omezit jen na didaktické testy, navrhuje vláda. Ústní a písemné zkoušky z jazyků by se měly přesunout ze státní úrovně zpět do škol.