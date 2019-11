Ústavním soudcem by mohl být Pavel Šámal, dostal nabídku od Zemana

„Zeptám se pana prezidenta, jak o tom uvažuje,“ odpověděl Babiš, který se se Zemanem setkává pravidelně zhruba v měsíčních intervalech. „Bylo by dobré, aby byl Ústavní soud kompletní, a uvidíme, možná pan prezident přijde s nějakou nominací brzy,“ podotkl premiér. Svůj vztah se Zemanem označil za nekonfliktní.

„Na další prezidentův návrh čekáme marně. Jedná se o zbytečné oslabení Ústavního soudu, které zpomaluje chod této instituce,“ řekla při interpelacích v Poslanecké sněmovně Věra Kovářová (STAN). Protože má Babiš s prezidentem podle ní velmi dobré vztahy, mohl by téma neformálně otevřít a požádat Zemana, zda by nového kandidáta nenavrhl.

Ústavní soud nebyl úplný už několikrát

Respekt připomněl, že pokud by Šámal souhlasil a byl do funkce zvolen, musel by se obsadit jeho post na Nejvyšším soudě. V této souvislosti se spekuluje o jeho současném místopředsedovi Romanu Fialovi, píše server.

Problémy s doplňováním patnáctičlenného Ústavního soudu se v minulosti už objevily. Když bývalý prezident Václav Klaus s obtížemi vybíral druhou generaci soudců, klesl v roce 2004 počet členů na jedenáct. Nemohli tak řešit návrhy na zrušení zákonů. V roce 2013 bylo soudců krátkodobě dvanáct.

Po Zemanově nástupu do funkce hlavy státu se podařilo soud rychle doplnit, třetí generaci soudu pak Zeman postupně jmenoval od května 2013 do konce roku 2015. Neuspěl s nominacemi Jiřího Nykodýma, Miloslava Výborného a Jana Sváčka.