Za videem, v němž se ženy omlouvají mužům, je byznys s výživovými doplňky i s kurzy

Manželé Matoušovi to ale nechtěli komentovat, momentálně jsou prý mimo republiku. Matoušová rozhovor s reportérkou ČT odmítla po zaslání otázek, Matouš ho záhy ukončil. „Proč bych vám měl odpovídat? To je váš problém, že vás to zajímá,“ řekl na dotaz, proč je jeho firma registrovaná ve Spojených státech. „Na mě to působí jednoduše: podle mě někdo poměrně kvalifikovaně věděl, jak zařídit a zorganizovat právní a účetní věci firmy tak, aby byly výhodné. Aby na ně nedoléhala česká regulace, aby měli jednodušší vykazování a aby měli možnost ušetřit na daních,“ tvrdí Ladislav Mejzlík, děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické. Omlouváme se mužům za svou pýchu, tvrdí klientky Manželé Matoušovi na sebe upozornili kontroverzním šestiminutovým videem, v němž čtyřicet devět žen a klientek jejich kurzů vzkazuje mužům: „Omlouváme se moc a moc za naši pýchu, díky které jsme si myslely, že jsme lepší.“ „Působí to jako společenství, které nebude mít daleko k principům sekty a zároveň terapeutického kruhu, taková kombinace obojího,“ řekla po jeho zhlédnutí psycholožka Tereza Konrádová.

Internista a psychosomatik Hnízdil s Konrádovou souhlasí: „Na mě to dělalo dojem indoktrinace. Jako by těm ženám někdo vymyl mozek a ony memorovaly naučený text. Jako by je nějaký duchovní vůdce, guru, naučil vystupovat.“ Námět videa kajících se žen, které se omlouvají mužům, není původní. Podobný šot natočili už před rokem v Německu. Matoušová radí v partnerském životě Videí už vytvořili Matoušovi stovky. Svérázně v nich ženám radí například v partnerském životě. „Penis muže je jeho srdce a odmítáním sexu odmítáme jeho,“ říká v jednom z nich Matoušová. Na dalším varuje: „Nedovolte, aby vztahy k dětem zničily vaše partnerství. Partner je na prvním místě i před našimi dětmi.“ Ani s obsahem těchto videí psycholožka Konrádová nesouhlasí. „To se v terapii nedělá. Terapeut nedává rady, terapeut se vás snaží přimět k tomu, abyste si pomohl sám,“ tvrdí Konrádová.