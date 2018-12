Milionová pokuta pro léčitele bez povolení. Ministerstvo chce trestat i neúplnou informaci, škodlivou radu

Léčitel musí už nyní mít od klienta informovaný souhlas, musí mu sdělit ceny péče a vést dokumentaci. „Poskytovatel vede záznamy o poskytnutých léčitelských službách, z nichž musí být zřejmé zjištěné údaje o zdravotním stavu klienta a o poskytovatelově činnosti,“ upřesňuje návrh. Záznamy musí uchovávat pět let, což vadí kritikům, podle nichž to odporuje pravidlům GDPR.

Světová zdravotnická organizace (WHO) se léčitelstvím zabývá ve své Strategii pro tradiční medicínu. Státy by ji podle WHO měly integrovat do svých zdravotnických systémů za předpokladu, že budou schopny zajistit kontrolu bezpečnosti, účinnosti a kvality včetně regulace reklamy a kontroly vzdělávání. Podle WHO používá alternativní medicínu přes 100 milionů z přibližně 740 milionů Evropanů.

V současné době nefunguje v Česku žádná organizace zastřešující celou oblast léčitelství. Jednotlivé oblasti mají své svazy.

Podle biotronika Tomáše Pfeiffera z profesní komory Sanátor nelze jistou míru regulace odmítnout, návrh by měl ale vznikat v komunikaci s těmi, koho se bude týkat. Odborná veřejnost podle něj ale nemá o alternativní medicínu zájem. „Současné nastavení odborné zdravotnické veřejnosti je takové, že každý léčitel je podvodník. Jde nám o to, aby se poměry narovnaly,“ řekl letos v létě.

Podle Václava Hrabáka ze Společenství českých homeopatů ministerstvo nepředkládá žádná data o tom, že je regulace třeba. Návrh je podle něj šikanou. „Spíše lze nabýt dojmu, že se celý zákon připravuje kvůli odvysílání jednoho nekorektního televizního pořadu,“ uvedl v tiskovém prohlášení. Dokument Obchod se zdravím, který ukazoval praktiky centra alternativní medicíny Aktip natočené i skrytou kamerou, odvysílala ČT letos v květnu.