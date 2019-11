Dalík během vězení pracoval v penzionu. Ministerstvo nezjistilo nic nestandardního

Ministerstvo spravedlnosti zatím nezjistilo žádné nestandardní skutečnosti ohledně zaměstnávání odsouzených ve Věznici Znojmo. Uvedl to mluvčí úřadu Vladimír Řepka. Ministerstvo zkontrolovalo situaci ve věznici poté, co média ve čtvrtek informovala o tom, že odsouzený lobbista Marek Dalík docházel pracovat do znojemského penzionu.