Bučeli na rektora Zimu, vytýká autor petice. Lhal a je nedůvěryhodný, vysvětluje stávkující student

Podle studenta Filozofické fakulty UK a člena iniciativy Univerzity za klima Matyáše Křížkovského měla stávka smysl. „Dosáhli jsme toho, že předsednictvo Akademického senátu slíbilo, že se bude našimi požadavky vážně zabývat,“ jmenoval jeden z důsledků.

Způsob, jakým se část studentů snažila upozornit na problémy, ale vadil některým dalším. Sepsali proto petici, ve které uvedli, že „nedůstojné, neslušné a hrubé chování některých členů hnutí Univerzity za klima vážně poškozuje dobré jméno Univerzity Karlovy v očích jak laické, tak i odborné veřejnosti“. Podle jednoho z autorů petice, studenta Matematicko-fyzikální fakulty UK Patrika Novotného bylo nepatřičné například bučení a pískání na rektora Zimu.

„Ta situace byla dost náročná, kdy tam bylo asi padesát, šedesát studentů, kteří demonstrovali a do toho tam přišel pan rektor Zima, začala nějaká debata. Do toho on nám otevřeně zalhal, že od smlouvy s firmou Home Credit odstoupil on, což není pravda,“ vysvětlil v pořadu Události, komentáře Křížkovský a upozornil, že jde o propojené problémy.