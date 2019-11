Do krajů zamíří z nevyčerpaných dotací o 17 miliard navíc

Nejvíc z přesunutých sedmnácti miliard má jít na opravy silnic druhých a třetích tříd, celkem osm miliard. Více peněz bude i na mateřské a základní školy a na sociální bydlení.

„Je dobře, aby víc peněz šlo do toho, co nejvíc potřebujeme, do oprav škol a školek, aby se investovalo tam, kde tlačí bota. Pořád máme vážný problém s tím, kolik administrativní zátěže dotace přinášejí,“ komentoval vládní kroky místopředseda opoziční ODS Martin Kupka.

Čerpání z dotačních zdrojů ale podle některých brzdí byrokracie. „Žádosti jsou komplikované, vypořádání žádostí trvá dlouho, hovoří až o jednom a půl roce,“ uvedla místopředsedkyně STAN Věra Kovářová. „Tam, kam jdou peníze, je to potřebné a regiony to ve velké míře opravdu využívají,“ řekla místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM Hana Aulická Jírovcová.