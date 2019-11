Osvobozující rozsudek pro Nečasovou. V kauze údajného vyzrazení zprávy BIS zprostil soud ji i Rittiga

Pro Janu Nečasovou žádal státní zástupce Rostislav Bajger tři roky vězení, v jejím případě mělo jít o souhrnný trest, protože již nad ní byl vyřčen pravomocný tříletý podmíněný verdikt v kauze Vojenského zpravodajství. Kromě podmínky má nyní Jana Nečasová na deset let zákaz působení ve vedoucích funkcích státní správy, který žalobce navrhl rozšířit i na zaměstnání, kde by přicházela do styku s utajovanými informacemi. Ivo Rittigovi a Davidu Michalovi navrhl podmínky a peněžité tresty ve výši 200 až 300 tisíc korun.

Nic z toho se nestalo, soud trojici osvobodil. V případě Jany Nečasové se podle něj nepodařilo prokázat, že se skutek stal. Skutky Rittiga a Michala potom soud nepovažuje za trestný čin.

Upozornila a prozradila, tvrdila obžaloba

Obžaloba tvrdila, že Rittig se v roce 2012 dověděl od šéfky kabinetu předsedy vlády, kterou v té době Jana Nečasová (tehdy Nagyová) byla, o existenci zprávy BIS. Ta byla určena premiérovi Petru Nečasovi (ODS) a psalo se v ní o údajném vlivu Ivo Rittiga a jeho obchodního partnera na řízení ministerstva zemědělství. Podle státního zástupce Rittig dovodil, že se materiál týká jeho, a prostřednictvím právníka Michala potom od Nečasové vyzvěděl i obsah dokumentu. Lobbista pak mohl učinit kroky k zakrytí svého vlivu na státní orgány a instituce, tvrdí žalobce.