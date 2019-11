ŽIVĚ: Poslanci jednají o „federálním“ dohledu nad vzdušným prostorem

Návrh na vzájemnou výpomoc Česka a Slovenska při hlídání vzdušného prostoru schválil už v červnu Senát. Navazuje na smlouvu uzavřenou mezi oběma státy. Předpokládá možnost vysílání českých vojenských letadel do slovenského vzdušného prostoru a přijímání slovenských sil na českém nebi.

Novela zákoníku práce, jak ji připravili poslanci STAN, by sjednotila odpovědnost za škodu vzniklou žákům základních škol a dětem v mateřských školách. Změna by podle předkladatelů měla pomoci zejména v situacích, kdy obě školy působí v jednom subjektu. Ředitelé by podle nich nemuseli uzavírat dvě rozdílné pojistné smlouvy jako nyní.