Michálek čelí kritice svých kolegů. Pokud ve vedení Pirátů neskončí on, odejdu já, vzkázal europoslanec Peksa

„Děje se to pořád. Já mám a měl jsem to štěstí, že si umím vydělat v IT rozumné peníze a když jsem byl poslanec, neměl nikdy formální moc mě vyhodit,“ potvrzuje Peksa zkušenosti Jany Kolaříkové, která na stranickém fóru debatu o poslancových způsobech otevřela. Michálek prý vyhrožoval i jemu a několik lidí ze strany kvůli chování šéfa poslaneckého klubu odešlo.

„Co mě ale extra štve, pokud volená vedoucí odboru vyběhne s brekem ze zasedání nejvyššího exekutivního orgánu strany a zhroutí se na chodbě, protože jí tam někdo šikanoval. S člověkem, který jí toto provádí, já už v jednom orgánu sedět nechci. Bylo toho dost,“ píše Peksa a dodává: „Pokud 23. listopadu 2019 bude Jakub Michálek členem Republikového předsednictva, s platností k 24. listopadu 2019 rezignuji na funkci místopředsedy strany.“

Několik sporů, které s Michálkem vedla, vyjmenovala ve svém příspěvku na pirátském fóru i sama Kolaříková. Místopředseda strany si podle ní užívá bossing svých podřízených a přenáší na ně své problémy. „Správný lídr/vedoucí by se měl snažit nepřenášet své problémy na ostatní a neuspokojovat si své ego tím, že se k někomu chová vyloženě hnusně,“ tvrdí vedoucí personálního odboru pirátské strany.