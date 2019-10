Demolice mostu u Řitky skončila s hodinovým zpožděním. Dálnice D4 už je průjezdná

V malém se o víkendu opakoval scénář z letošního března, kdy nechali středočeští silničáři uzavřít dálnici D10, aby mohli odstranit most v havarijním stavu – a uzavírka se nakonec protáhla o čtyři hodiny. Dálnici D4, kde se také boural most, se nakonec podařilo otevřít s hodinovým zpožděním.

Až do odpoledne ale musí řidiči počítat s omezením provozu, každým směrem mají k dispozici pouze jeden jízdní pruh. Ve směru na Prahu skončí omezení ve dvě odpoledne, takže by nemělo narušit nedělní odpolední špičku. Ve směru na Strakonice bude jeden pruh uzavřen až do šesti hodin večer.

Uzavírka u obce Řitka začala v sobotu večer kvůli mostu na 14. kilometru. Středočeská silniční správa jej kvůli havarijnímu stavu nechala uzavřít již na jaře, nyní přistoupila k demolici. „Most bude rozebrán a na jeho místě se postaví zcela nový,“ uvedl ředitel Krajské správy a údržby silnic Zdeněk Dvořák.

Řidiči museli uzavřenou dálnici objíždět po silnicích III. třídy přes středočeské obce. Ve směru na Prahu byla dálnice uzavřena od Mníšku pod Brdy po Řitku, v opačném směru byla uzavírka delší. Při sjezdu u Řitky by se řidiči na objížďku nedostali, k tomu by bylo potřeba překonat most, který silničáři právě bourali. Proto bylo neprůjezdných deset kilometrů dálnice od Jíloviště až k Mníšku pod Brdy.

„Co týče dopravní situace večer a v noci, nebyly žádné problémy, žádný dopravní kolaps ani nehoda,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Nováková.

Práce na rekonstrukci mostu začaly v uplynulém týdnu a potrvají sedm měsíců. Stát budou přes 42 milionů korun. Projekt je financován ze Státního fondu dopravní infrastruktury.