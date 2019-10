Gott, fotbal, festival, blokády. Pražská doprava těžký den zatím zvládá, odpoledne ale přituhne

Podle mluvčího hlavního města Víta Hofmana je dopravní situace v metropoli lepší, než se očekávalo i proto, že se zodpovědně zachovali zaměstnavatelé. „Řada firem zavedla home office, takže lidé necestují do práce, za což firmám děkujeme,“ poznamenal.

Nejhorší chvíle přijdou po západu slunce. Začne festival a fotbal

V odpolední špičce ale může být hůře a vše vyvrcholí souběhem tří masových akcí po západu slunce. Rozloučení s Karlem Gottem na Žofíně začalo v 8:00, oficiální konec je vyhlášen na 22:00, ale v případě velkého zájmu by mohl být palác otevřen až do půlnoci. Dopravní uzavírka na Masarykově nábřeží je vyhlášena do odvolání, tramvajová výluka potrvá fakticky do sobotního rána – žádná noční linka tudy nejezdí.