Úspěšný šampionát v Ostravě láká k parahokeji nové tváře: Připojili se i Václav a Daniel, kteří vyhráli svůj boj se smrtí

Také Daniel Votruba si parahokej pochvaluje, sport mu prý pomohl překonat pochybnosti po komplikované léčbě: „Hele, nemáš nohu, nemáš kus plic, máš ochrnutou ruku, nemáš prsty na nohou a podobně, furt jsem hledal sám sebe.“ To se ale změnilo, když poprvé usednul na sledge: „Taková ta nostalgie, to nakopnutí a pocit štěstí vygradoval v to, že jsem ten hokej začal hrát.“

A podobně nadšení jsou i příbuzní Daniela: „Chodím na tréninky, občas vezmu foťák – je to hrozně hezký pocit, jak hraje, a jsem hrozně pyšná v tu chvíli,“ vypráví sestra Kateřina. „Já jsem strašně šťastná, hrdá máma. Těším se na to, až ho uvidím a budu moct fandit,“ dodává Gabriela Čermáková.

Češi letos prohráli souboj o bronz, padaly ale návštěvnické rekordy

Ani jeden z nich to však nebude mít lehké. Trenér Jiří Bříza upozorňuje, že bruslení pro ně bude nová disciplína: „A musíte si uvědomit, že začínáte po úrazu něco úplně od začátku.“ Oba ale podle něho mají nadšení a chuť se co nejdříve zapojit, aby týmu pomohli do budoucna. „Budeme se podporovat navzájem, a protože jsme malý stát, budeme muset brousit diamanty,“ dodává trenér národního parahokejového týmu.