Oprava D1 bude hotová do konce roku 2021, zopakoval ministr dopravy

Hnutí ANO před sněmovními volbami slibovalo rychlejší stavbu dálnic. Zatím se to nedaří a bez problémů se nejezdí ani po těch existujících. Podle studie Světového ekonomického fóra, která byla publikovaná v srpnu, řadí kvalita místních silnic a dálnic Česko na stejnou úroveň jako Pákistán. V rámci Evropské unie je pak Česko v tomto ohledu šestou nejhorší zemí.

Bývalý ministr dopravy Dan Ťok slíbil, že modernizace dálnice D1 bude hotová v roce 2020. Jeho nástupce Vladimír Kremlík (za ANO) posunul tento termín o rok, v Otázkách Václava Moravce zopakoval, že na tomto datu trvá.

„Z mého pohledu termín 2021 je termínem konečným,“ řekl Kremlík s tím, že by se chtěl všem řidičům omluvit a poprosit je o trpělivost. „My tu dálnici, která se rozpadala, opravit musíme. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má ode mě termín, aby dokončilo modernizaci D1 do konce roku 2021,“ dodal.

ŘSD podle něj pro splnění tohoto pokynu dělá maximum. „I já osobně se účastním jednání se zhotoviteli a snažíme se urychlovat dokončení modernizace D1,“ poznamenal Kremlík.

Půta: Nevyužitá příležitost

Problémy se netýkají jenom dálnice D1, připomněl v Otázkách Václava Moravce liberecký hejtman Martin Půta. „Těch problematických úseků je v České republice celá řada,“ dodal.

„Já považuji za největší problém celé té modernizace nevyužitou příležitost, protože opravujeme D1 do jejího původního stavu, nedošlo k rozšíření, je to rozhodnutí minus deset let,“ řekl Půta a poznamenal, že za to však nemůže současný ministr Kremlík, ale jeho předchůdci. „A tady se podle mého názoru promarnila možnost zlepšit parametry dálnice v těch nejvíce vytížených úsecích jejím rozšířením,“ řekl Půta.

„D1 je jenom vrchol ledovce,“ řekl poslanec Pirátů Ondřej Polanský. Obrovský systémový problém týkající se realizace dopravních staveb tu podle něj byl předtím, než se ANO chopilo ministerstva dopravy. „A za těch šest let se tento problém nepodařilo nějakým způsobem posunout,“ uvedl Polanský.