Trikolóru povede Václav Klaus mladší. Vyzyvatele neměl

V politice, a to již za komunistického režimu, působil i otec Miroslava Tomana (59), současného ministra zemědělství za ČSSD . Toman starší to dotáhl na českého (1981 až 1983) a federálního (1983 až 1988) ministra zemědělství, v letech 1988 až 1990 byl pak místopředsedou české vlády.

Třeba v březnu 2019 zvolili předsedou KDU-ČSL Marka Výborného (43) . Jeho otec Miroslav byl v letech 1996 až 1998 ministrem obrany, deset let (2003 až 2013) zasedal v Ústavním soudu a nyní působí jako soudce Nejvyššího správního soudu. Výborný senior byl v minulosti i místopředsedou KDU-ČSL.

Kdy se hnutí zapojí do voleb? Rozhodnou průzkumy

Hnutí Trikolóra bylo registrované jako politická strana letos v létě ministerstvem vnitra. Vznik byl oznámen 10. června poté, co ODS vyloučila Klause ze strany za jeho projev ve sněmovně, kdy využil přirovnání se židovskými transporty za druhé světové války. Zatím není zřejmé, zda hnutí půjde již do krajských voleb v příštím roce, nebo až do sněmovních voleb o rok později.

„Koncem října se rozhodneme podle průzkumů, co jsme si zadali. Záleží, jak bude strana dobudována v regionech. Už v nich máme řadu renomovaných lidí a těžko je necháme dva roky rozcvičovat do parlamentních voleb,“ řekl v sobotu Klaus.

K sobotnímu sjezdu eviduje hnutí podle své tiskové mluvčí Ivany Kerlesové 10 tisíc registrovaných příznivců.