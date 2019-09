Čeští studenti stávkují za ochranu klimatu. Vzkazují politikům, aby naslouchali vědcům

Iniciativu Týden pro klima v České republice podpořily vedle organizací jako Greenpeace nebo NaZemi i některé kulturní instituce. Do stávky v Brně se zase zapojují Divadlo Husa na provázku nebo HaDivadlo.

Světový vrchol protestů má být v New Yorku

Po celém světě demonstrují za opatření na ochranu klimatu statisíce studentů. Protesty by měly vrcholit v New Yorku, kde se světoví lídři sejdou na klimatickém summitu OSN. Manifestace u sídla OSN se zúčastní také švédská iniciátorka celosvětového hnutí Fridays for Future Greta Thunbergová.

Podporu nynější stávce za klima vyjádřila rovněž organizace Amnesty International, která nedávno Thunbergové udělila ocenění Velvyslankyně svědomí. Podle zástupců organizace se klimatické změny začínají dotýkat lidských práv, protože mohou mít negativní dopad na dostupnost čisté pitné vody, bydlení nebo zdravotní péči.