Na způsob babího léta bude i zbytek září

Víkendové babí léto vydrží do konce září, v druhé polovině příštího týdne se maximální denní teploty vyšplhají místy až k 24 stupňům Celsia. Další týdny budou zřejmě teplotně průměrné. Srážkově má být období od 23. září do 20. října průměrné, více pršet by mělo v prvních dvou týdnech.