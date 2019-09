Brno se chtělo soudit o dům s vdovou po válečném veteránovi. Nakonec si to zřejmě rozmyslí

Miloš Knorr je už deset let po smrti a ani jemu, ani jeho ženě Betty Lee Knorrové se dosud nepodařilo dům získat od města zpět. „Ukradený majetek se má vrátit,“ uvádí advokát Betty Lee Knorrové Lubomír Müller.

Generálmajor Miloš Knorr se účastnil vylodění v Normandii a po únoru 1948 pomáhal tisícům lidí prchajícím z komunistického Československa. Dům v Charvátské ulici v Brně, přesněji řečeno jeho polovinu, mu v padesátých letech zabavil komunistický režim poté, co byl nucen emigrovat.

Soud: Na Miloše Knorra se vztahují soudní rehabilitace

Krajský soud v Brně v březnu tohoto roku vydal usnesení, kterým určil, že se na Miloše Knorra vztahují soudní rehabilitace a majetek se má jeho manželce vrátit. Radní a zastupitelé brněnského magistrátu přesto jednomyslně a bez diskuze odhlasovali, že podají žalobu. „Lidem, kteří o tom rozhodovali, bych řekl: Jste nevychovanci,“ hodnotí rozhodnutí města spisovatel a publicista Karel Pacner.

Někteří zastupitelé tvrdí, že soudní verdikt neznali. „V radě jsme o něm určitě nevěděli a v zastupitelstvu pravděpodobně také ne,“ sdělil radní města Brna Jaroslav Suchý (KDU-ČSL). „Dostal jsem odpověď z magistrátu od druhého náměstka primátorky pana Tomáše Koláčného, že musí postupovat s péčí řádného hospodáře, a není možné uznat vlastnické právo,“ dodává advokát Betty Lee Knorrové Lubomír Müller.

Politické pletichy nebo nevědomost?

Na to, jestli ví, co je v usnesení Krajského soudu v Brně, se redaktorka pořadu Reportéři ČT Markéta Dobiášová ptala i náměstka primátorky Tomáše Koláčného. Ten si ale nebyl jistý, jestli se sporná polovina domu v usnesení nachází. „Usnesení Krajského soudu v Brně odkazuje na předešlá rozhodnutí, kterými byl majetek zabaven. Pokud měli nejasnost, tak se mohli zeptat,“ podotknul Müller.

„Myslím, že jsou to politické pletichy. Věřím, že Miloš chtěl jenom spravedlnost. Pro peníze to nedělal,“ řekla Betty Lee Knorr. „Říkal mi, že cítí největší zadostiučinění z toho, že se mu podařilo dostat několik tisíc lidí, uprchlíků z komunismu do bezpečí,“ dodal publicista Pacner.

Po generálu Knorrovi by měla být pojmenovaná ulice

„Miloš Knorr k Brnu patří, protože tam před válkou pobýval, sloužil tam jako voják. K Brnu patří už z toho důvodu, že je rodák z nedalekých Ivančic,“ je přesvědčen historik Ústavu pro studium totalitních režimů Libor Svoboda.

Brněnská metropole se tak dostávala do paradoxní situace. Zatímco letos v červnu zastupitelé na brněnském magistrátu odsouhlasili, že proti vdově Miloše Knorra podají žalobu a rodinný majetek jí nevrátí, zastupitelé radnice Brno-střed rozhodli, že po generálu Knorrovi pojmenují uličku vedle justičního areálu.

„Neznám úplně dobře tu situaci, neznám dobře ty lidi. Neznám dobře ani ty politiky, ale zdá se mi to velmi podivné,“ řekla Betty Lee Knorr.