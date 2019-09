Protidrogová koordinátorka Vedralová neopisovala, v bakalářské práci ale špatně citovala

„Za nesprávné lze jistě považovat to, že autorka použila rozsáhlé převzaté pasáže. Nicméně zdroj citovala a nezamlčela,“ vysvětlila vysoká škola. Za chybu označila také to, že Vedralová neuvedla citaci zdrojů přímo v textu. Fakt, že citaci uvedla až na konci práce, ale Univerzita Karlova považuje za poplatný době vzniku textu.

„Zkoumaný případ nezakládá důvod k žádným dalším konkrétním právním krokům ze strany děkana 3. lékařské fakulty nebo rektora Univerzity Karlovy,“ doplnil Hájek. O titul by Vedralová nemohla přijít ani v opačném případě. Zákon totiž umožňuje odebrat titul na základě plagiátorství pouze do tří let od ukončení studia.