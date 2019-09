Temná stránka práce novinářek: nadávky a sexuální obtěžování na denním pořádku

Podle nové studie se novinářky ze Spojených států a Kanady cítí méně bezpečně než dříve. S tvrzením, že se jejich povolání stalo v posledních pěti letech nebezpečnějším, souhlasilo 85 procent z nich. Zhruba dvě třetiny se staly terčem verbálních útoků, polovina pak čelila útokům na internetu.

Jak se mohou novinářky proti útokům na internetu bránit? Tématem se bude zabývat pořad Newsroom ČT24. Začíná dnes dvě minuty po 22. hodině.

Nenávistné zprávy i fotografie penisů

Více než polovinu respondentek napadli internetoví trollové. S tím mají zkušenosti i české novinářky. „V médiích pracuju zhruba sedm let a různé nepříjemné sprosté zprávy mi chodí úplně od začátku. Bývají takové vlny, třeba když mám nějaké neoblíbené, nepopulární téma, tak se to zostří a pak je zase chvíli klid, ale v podstatě to trvá celou dobu,“ řekla Zdeňka Trachtová z Českého rozhlasu.

Nadávky a nenávistné zprávy, výhrůžky, sexuální návrhy nebo přímo fotografie intimních partií – takové nevyžádané zprávy často plní sociální sítě novinářek. „Nadávali mi hrubě, sprostými slovy. Zpochybňovali to, že jsem dobrá novinářka nebo jakákoliv novinářka. Útočili na můj vzhled, na moje profesní schopnosti a samozřejmě útočili na můj intelekt,“ vzpomněla na jeden případ zpravodajka Jana Ciglerová z Deníku N.

Zdeňka Trachtová potom dostává narážky na svůj vzhled, věk nebo barvu vlasů. „Velmi často mi ti takzvaní fanoušci psali a přáli mi znásilnění, to řadím mezi ty nejhorší věci,“ dodala.

S útoky v internetovém prostředí se setkávají všichni novináři, kteří vstupují do veřejného prostoru, ale právě hrozby se sexuálním podtextem míří především na ženy. „Hatery samozřejmě zažil každý, ale rozdíl je přesně v tom, že u nich je hodnocený vzhled a soukromý život. Je tam vyhrůžka, že dojde k nějakému skupinovému znásilnění a podobně,“ vysvětlil Kamil Fila, publicista a filmový kritik, který se zabývá i tématu genderu.

Jana Ciglerová podotkla, že internetové útoky „vždycky zanechají pachuť“. „Moje kolegyně, kamarádky popisují, že jim je z toho špatně, že mají zkaženou náladu, že jsou bez energie, že je jim kolikrát až do breku,“ zdůraznila.

Útoky od kolegů zažila šestina amerických novinářek

Nejvíce útoků přichází zvenčí, tedy z řad veřejnosti a publika. Potvrzuje to i výzkum CPJ – podle něj takový útok zažilo 60 procent oslovených novinářek. Podle studie bylo ale také téměř 40 procent novinářek nějak napadeno respondentem a necelých 17 procent dokonce redakčním kolegou.

O takových případech hovoří i české novinářky včetně Jany Ciglerové. „Zažila jsem sexuální obtěžování. Byl to kolega, který byl ze zaměstnání potom vyhozený. Po večerech, zřejmě posílen alkoholem, vypisoval mně a kolegyním nejdřív krásné pochvalné zprávy, které se stupňovaly s tím, že začaly nabírat silnějšího a silnějšího sexuálního charakteru. Nakonec to u některých z nás končilo až snímky intimních partií,“ popisuje novinářka.

S kolegyněmi o sobě navzájem nevěděly, ale jakmile se navzájem svěřily, vyšlo najevo, že se případ týkal většího počtu žen v redakci.