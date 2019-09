Ústavní žalobu na prezidenta doporučil sněmovní výbor projednat veřejně

Sněmovna má žalobu na prezidenta projednat ve čtvrtek 26. září. Aby se ústavní žaloba dostala k Ústavnímu soudu, na sněmovním plénu by s jejím podáním musela souhlasit aspoň třípětinová většina, tedy nejméně 120 poslanců. S ohledem na rozložení sil v dolní komoře, v níž má většinu vládní koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM, a také s ohledem na pozice hnutí SPD to není pravděpodobné.

Další někdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková z vládního hnutí ANO označila žalobu za senátní interpretaci skutků. „Argumenty, které používáte, neobstojí právě proto, že jsou to vaše výklady, které nemají oporu v zákonech,“ řekla Láskovi. Láska přitakal, že jde o výklad, ovšem o tom, zda je správný, by měl podle něho rozhodnout Ústavní soud. Zdůraznil, že úspěchem si je jistý.

Předseda výboru Marek Benda (ODS) míní, že ze skutků by mohl být Zeman pohnán před Ústavní soud jen pro někdejší jmenování úřednické vlády Jiřího Rusnoka, ovšem už před pěti lety. Nyní je to podle Bendy pochybné, když jde navíc o záležitost z prvního Zemanova funkčního období. Podle předsedy klubu Pirátů Jakuba Michálka by Sněmovna měla vyslovit se žalobou souhlas i v případě, že by v ní byl byť jen jediný protiústavní skutek. Osobně v ní vidí dva.

Debata má být o důkazech

Kateřina Valachová (ČSSD) pokládá žalobu na prezidenta za „kvazitrestní řízení“, v němž je Senát vyšetřovatelem, Sněmovna státním zástupcem a Ústavní soud soudcem. „Ve sněmovně bychom měli diskutovat o tom, zda důkazy, které Senát shromáždil, odůvodňují hrubé porušení ústavy,“ uvedla.

Podnětem k žalobě bylo údajné ovlivňování justice prezidentem a zaměstnanci Hradu. Zeman už dříve označil návrh žaloby za ústavní negramotnost. Odmítl tvrzení, že jsou jeho kroky v rozporu s ústavou.