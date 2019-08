Vztahy jsou skvělé, ujistil Babiš po společném zasedání české a polské vlády

Společné zasedání obou kabinetů se uskutečnilo v rámci pracovního oběda. Předtím jednali premiéři a jednotliví ministři zvlášť o resortních otázkách. Podle Mateusze Morawieckého i Andreje Babiše se obě vlády shodují v pohledu na klimatické otázky.

„Bavme se o klimatu, buďme rozumní, ale nezapomeňme, že jsme průmyslové země,“ řekl Babiš. Podle polského premiéra není vhodné, aby se Česko či Polsko například vzdalo výroby automobilů, protože by se takové příležitosti jen chopilo Rusko, Bělorusko nebo Ukrajina.

Pro další posílení vzájemných ekonomických vztahů by podle Morawieckého bylo potřeba zlepšit dopravní infrastrukturu. „Roste vývoz a dovoz, ale zároveň nám chybí dálnice, která by propojovala Vratislav s Prahou nebo Varšavu s Prahou,“ podotkl polský premér. Andrej Babiš již před odletem do Varšavy řekl, že by po ministrech měl do Polska zavítat také šéf Ředitelství silnic a dálnic. „Abychom si vyměnili informace, jak Polsko staví dálnice,“ uvedl. Podle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) může být severní soused pro Česko dobrým vzorem. „O Polsku se mluví jako o zázraku, pokud jde o výstavbu dálnic. Máme se co učit,“ poznamenal Kremlík.