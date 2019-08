Kamiony budou mít zakázanou jízdu téměř celou neděli, plánuje vláda. Omezit chce i předjíždění

Vláda chce legislativně zakázat jízdu kamionů v neděli od půlnoci do 22:00, podobně jako je to jinde v Evropě. Teď mohou nákladní auta v neděli jezdit do 13:00. Kamiony budou mít ale nově možnost dokončit jízdu na cílové místo v Česku. Dohodli se na tom premiér Andrej Babiš (ANO) s ministry vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD)a dopravy Vladimírem Kremlíkem (za ANO) a policejním prezidentem Janem Švejdarem. Sdružení autodopravců Česmad Bohemia se staví proti.