Požadavek Benešové soudy nestihnou. Tak jim lhůtu prodloužíme, reaguje ministryně

U Obvodního soudu pro Prahu 9 je Karel Hanuš jediným soudcem, který má na starosti agendu exekucí. Věnuje se jí už tři roky. Případy problematických rozhodčích doložek na žádost ministerstva nevyhledává.

Považuje takový postup za znevýhodnění těch lidí, kteří situaci sami řeší. „Budou mít stejný, možná i horší servis než lidé, kteří si prostě lehkomyslně naberou úvěry, pak se odhlásí z místa trvalého pobytu, a myslí si, že se to nějak vyřeší za ně,“ vysvětluje Karel Hanuš.

Právě u obvodního soudu pro Prahu 9, kde soudce působí, by měli zkontrolovat kolem 1500 případů. Pokud by se soudce nevěnoval ničemu jinému, naplnit představu ministryně Marie Benešové (za ANO) by mu zabralo zhruba dva roky.