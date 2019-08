ČHMÚ varuje před silným deštěm, který zasáhne většinu Čech. Na Moravě hrozí bouřky s kroupami

„Očekáváme vydatný déšť, při kterém se od úterního odpoledne do středečního rána mohou vyskytnout srážkové úhrny 10 až 30 milimetrů, ojediněle kolem 50 milimetrů, a to i za kratší dobu,“ uvedli meteorologové. Opatrní by podle nich měli být zejména motoristé, protože stékající voda může místy zaplavit silnice.

Varování před deštěm platí pro celé Čechy s výjimkou Karlovarského, Ústeckého a západní poloviny Libereckého kraje. Vydatný déšť může také zasáhnout západní část Českomoravské vrchoviny. Na Moravě pak platí výstraha meteorologů pro severní polovinu Olomouckého kraje a severozápad Moravskoslezského kraje.