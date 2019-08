V obcích, kde řádily přívalové deště, mají šanci získat peníze na odstranění škod

Ministerstvo pro místní rozvoj začátkem září vyhlásí výzvu na dotace pro opravu škod způsobených přívalovými dešti. Obce a kraje potom budou moci žádat o příspěvky dva měsíce. „Obce mohou dostat až 70 procent dotace na náklady, kraje 40 procent – od 200 tisíc až do pěti milionů korun,“ upřesnil náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád.

Některé obce pomoc s opravami škod způsobených divokým počasím nutně potřebují, samy na ně nemají peníze. Ve středočeské Petroupimi je potřeba opravit most, což stojí dva miliony korun. Celoroční rozpočet ovšem představuje pouhé tři miliony. „Když si vezmete, že skoro dvě třetiny rozpočtu stál most, to by nešlo pořídit,“ zdůraznil starosta Jiří Černý.

Ministerstvo ujišťuje, že bude každý projekt hodnotit individuálně. K žádosti bude třeba připojit fotodokumentaci, pomoci mohou i místní obyvatelé, kteří si déšť, záplavy a škody vyfotili. Intenzitu přívalových dešťů pak ministerstvo zjistí přes hydrometeorologický ústav.