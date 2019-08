Dva roky staré napadení Afričana v tramvaji fotbalovými fanoušky musí znovu přezkoumat soud

„Rozhodnutí soudu prvního stupně zrušeno a věc vrácena soudu prvního stupně k novému projednání,“ stojí v justiční databázi. Dva roky starou kauzou se tak musí Obvodní soud pro Prahu 10 zabývat znovu.

Letos v květnu obvodní soud Štěpána Černína, Tomáše Satora a Josefa Richarda Uhlíka zprostil viny. Podle soudkyně Ivany Hynkové nebylo jednoznačně prokázáno, že by skutek spáchali právě oni. Podezření tu ale podle ní je. „Nikdo ze svědků nepotvrdil, že by to byli právě tito tři obžalovaní, kteří na něj křičeli hanlivé rasistické urážky,“ řekla s tím, že soud vycházel ze zásady v pochybnostech rozhodnout ve prospěch obviněného.

Muž po napadení skončil na chirurgii

Mladíci napadli koncem roku 2017 v tramvaji cestou z fotbalového zápasu Sigmy Olomouc a Bohemians programátora původem z Afriky. Ten žije v Praze už deset let. Po potyčce skončil na chirurgii se zhmožděnou hlavou a nosem, z incidentu si odnesl také posttraumatickou stresovou poruchu. Podle obhajoby čelil i rasistickým urážkám.

Soud už dříve vyslechl řadu dalších olomouckých účastníků výjezdu i dva svědky jedoucí v tramvaji. Nikdo z nich ale popsaný útok nepotvrdil, popřípadě si na nic nevzpomíná.

Policie mladíky jakožto členy skupiny Ultras pokládá za rizikové osoby. Obžalovaní svou příslušnost k tvrdému jádru fanoušků popřeli. Černín dříve u soudu odmítl, že by se napadení zúčastnil. Satora v minulosti připustil, že se do poslední části incidentu zapojil, když se prý snažil fanouškovi pomoci a tahal ho za bundu a nohu z tramvaje ven. Uhlík uvedl, že z potyčky neviděl vůbec nic.