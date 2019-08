Na opravu tisíců mostů jsou potřeba miliardy. Tlak zesílil před rokem po tragédii v Janově

Podobně jsou na tom mosty i ve Středočeském kraji. Opravu by tam potřebovalo přes 600 mostních konstrukcí. Jedním z nich je most v Hrusicích, po kterém jezdí auta už padesát let. „Byla narušena svislá i vodorovná konstrukce, bylo vychýleno zábradlí. Abychom zajistili bezpečnost, instalovali jsme tam betonová svodidla,“ shrnul středočeský radní František Petrtýl (ANO). Současná konstrukce už za dva týdny zmizí, kraj tam postaví do konce roku nový most. Vyjde to na šest a půl milionu korun.

Podle radního Petrtýla zrekonstruoval Středočeský kraj loni 52 mostů za miliardu. „Počítám, že letos se to ponese ve stejném duchu,“ plánuje.

Pracuje se i v Moravskoslezském kraji, kde letos zrekonstruují tucet mostů. Region do nich investuje 110 milionů. Například opravu Výškovických mostů v Ostravě financují z evropských fondů. „K té rekonstrukci bylo několik důvodů. Hlavně provozně technický stav, ten byl velmi špatný,“ řekl obchodně-investiční náměstek Správy silnic MS kraje Jan Lukšo. Opravy by ale na Ostravsku potřebovalo dalších 270 mostů, což by kraj vyšlo na víc než 1,5 miliardy korun.

Ve srovnání stavu a počtu mostů je na tom nejlépe Karlovarský kraj, kde je ve špatném až havarijním stavu jen 6,5 procenta z nich.