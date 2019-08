Lanový most na Jižní spojce je o víkendu znovu zavřený, probíhají tam zátěžové zkoušky

Most je dlouhodobě ve špatném stavu. Už na počátku prázdnin byl provoz sveden do dvou jízdních pruhů. O víkendu 20 a 21. července pak proběhla první kompletní uzavírka. Most tvoří celkem devět polí, z nichž čtyři byly změřeny a prozkoumány v červenci. Pro oba směry je most na jedné konstrukci, proto ho nelze zkoumat po částech a musí být uzavřen celý.

Jenže kvůli ucpaným objízdným trasám mají problémy autobusy městské hromadné dopravy. Na Zahradním Městě a v Hostivaři nabírají některé spoje až 40 minut zpoždění, uvádí dopravní podnik na svém webu.

Uzavření mostu si vyžádaly statické a dynamické zatěžovací zkoušky. TSK na most umístila přístroj, který do něj vysílá vibrace. Chování konstrukce sledují odborníci. V sobotu v podvečer pak na most najede 16 nákladních vozidel, jejichž pomocí TSK provede zátěžový test. Most bude zatížen celkem 500 tunami. Odborníci zároveň kontrolují lana. Pokud se ukáže, že nejsou v dobrém stavu, budou vyměněna.

Při uzavírce nebudou silničáři dělat pouze testy, ale zároveň provedou běžnou údržbu. Opraví mimo jiné spáry na silnici.