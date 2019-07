Most na pražské Jižní spojce se o víkendu zavře, zkontrolují ho statici

Úplná uzavírka lanového mostu začne v sobotu v půl dvanácté dopoledne a řidiči ho neprojedou do nedělní druhé hodiny odpolední. „Rozložení prací jsme plánovali tak, abychom nezasáhli jak do páteční, tak do nedělní dopravní špičky ani do všedních dnů,“ vysvětluje mluvčí TSK Barbora Lišková.