Největším konkurentem motocyklové Velké ceny v Brně je rakouský Spielberg. Srovnali jsme zázemí obou závodů

Okruh v podhůří dvoutisícových hor, jen tři a půl hodiny cesty od Brna. Velká cena Rakouska se tu poprvé jela v roce 2016 a už tehdy začala směle konkurovat Brnu. Na rozdíl od jihomoravské metropole přespávají fanoušci na rakouské Velké ceně převážně v kempech. V bezprostřední blízkosti okruhu je jich hned šest.

Nejbližším větším městem je dvanáctitisícový Knittelfeld. Ten nabízí desítku penzionů nebo hotelů a pár pokojů v soukromí. V celém údolí je k dispozici kolem tří tisíc lůžek, a ty si dlouho dopředu rezervují pořadatelé nebo závodní týmy.

Zbytek, tedy hlavně fanoušci, musí pod stan. „Tady je mnoho farem. Farmář poseče trávu a udělá kemp,“ popsal Petr Bouchal, který stany staví a také pronajímá. Farmář pak buď sám zajistí zázemí, nebo své louky pronajme.

Do Brna za zábavou a levným pivem

Petr Bouchal jezdí se svým stanovým hotelem hned na několik závodů v Evropě, má proto srovnání. Typický fanoušek Velké ceny Rakouska je podle něj buď Rakušan, nebo Němec a je mu mezi čtyřiceti a padesáti lety. Do Brna pak míří spíš mladší generace.

V kempech se při úklidu nadřou ještě možná i víc. Tady ve Startu zůstala po fanoušcích třeba ohořelá půlka auta pic.twitter.com/gygYJLOnRE — Michal Cagala (@mcagala) August 5, 2019

„Do Brna jezdí více ,párty‘ lidé. Do Spielbergu si to jedou víc užít, jsou více na úrovni. Ví se, že Brno je jednou z nejlevnějších destinací na Moto GP. Do Brna jezdí více mladší generace, protože si tam chtce užít levné pivo a zábavu,“ popsal Petr Bouchal.

To, že je Brno v celém seriálu Moto GP velmi specifické, si myslí i vydavatel německého motoristického magazínu Hendrik Nöbel. Na Masarykův okruh poprvé vyrazil v roce 1975 a od té doby jezdí pravidelně. V rakouském závodu vidí konkurenci, která Brnu sebrala část diváků. „Dřív to bylo pro Brno lepší, protože Velká cena a fanoušci samozřejmě přináší peníze,“ řekl Nöbel.