Muž hajlující na akci SPD dostal podmínku a pokutu. Podle soudu dobře věděl, co zvednutá ruka znamená

V rozsudku, který si Mansfeld v pondělí vyslechl, mu soud nařídil stejný trest, který Mansfeld původně dostal trestním příkazem. Podal proti němu ale odpor a jeho případ se proto veřejně projednal. Pondělní rozhodnutí není pravomocné, Mansfeld se proti němu okamžitě odvolal.

Incident se stal na demonstraci „proti diktátu Evropské unie“, kterou sněmovní hnutí SPD pořádalo 25. dubna na Václavském náměstí při zahájení kampaně pro evropské volby. Záběry muže stojícího se zdviženou rukou při vystoupení kapely Ortel se objevily krátce po akci na sociálních sítích. Jeho totožnost zjistili policisté ještě ten den večer.

„Pan obžalovaný si byl dobře vědom, co to je neonacismus, co to je hajlování, co je to fašistický symbol,“ uvedla soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Eva Švíglerová. Mansfeld podle ní hajloval v úmyslu veřejně sympatizovat s neonacismem, což vyplývá mimo jiné z toho, jak byl oblečený a v jakém prostředí skutek spáchal. Soudkyně poukázala i na mužův facebookový profil, který podle ní prokazuje, že obžalovaný je s problematikou neonacismu „velmi dobře srozuměn“.

Za Mansfelda se zaručili kolegové jiných národností

„Není to pravda,“ uvedl čtyřiatřicetiletý závozník z Kladna k obžalobě, která ho vinila z projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Řekl, že na akci šel, protože tam měl přátele. „Choval jsem se úplně normálně,“ zdůraznil třiačtyřicetiletý muž. „Měl jsem ruku nahoře, ale se dvěma prstama. Uklidňoval jsem ty, kdo byli naproti. Narušovali demonstraci - hvízdali, provokovali. Nechtěl jsem, aby se pobili,“ doplnil.

Řekl také, že „pokud se hajluje s cigaretou v ruce, se zvednutými dvěma prsty, tak to hajlování není“. Podle soudního experta na extremismus je to „dětská výmluva“.

„Tvrzení obžalovaného je zcela účelové. Mezi oběma skupinami byla policejní barikáda. Policie měla situaci naprosto pod kontrolou, nebylo potřeba jakkoliv zasahovat,“ konstatovala státní zástupkyně Tereza Zelíková. Za stěžejní důkaz označila kamerový záznam, který „jasně zachycuje vzpřímený postoj se vztyčenou rukou“. „Je třeba důrazně postihovat projevy založené na intoleranci,“ uvedla.

Mansfeld na dotaz soudkyně popsal, že měl tehdy na sobě maskáče české výroby a zelený výsadkářský baret. „Mně se to líbí, jako třeba vám džíny. Chodím v tom i do práce. To neznamená, že to je nějaká provokace,“ vysvětlil muž, jenž se k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 dostavil v černých tříčtvrtečních kalhotách, v botách kanadách a v čepici, kterou si sundal až na výzvu soudkyně.

Na dotaz soudu bez dalších podrobností sdělil, že byl dříve dvakrát trestně stíhaný. Na otázku, zda užívá alkohol, uvedl, že „jasně, jako normální klasickej Čech“. Připustil, že dvě piva vypil i před pondělním jednáním. Dodal, že pivo popíjel i na demonstraci.

Mansfeldův advokát Martin Korbař předložil soudkyni čestná prohlášení klientových spolupracovníků cizí národnosti, kteří se zaručili za to, že muž není neonacistou a rasistou. „Můj klient se chová férově k lidem jiné národnosti,“ poznamenal.

Také Mansfeld odmítl, že by byl neonacistou. „Chceme, aby v naší vlasti byl pořádek a klid. To neznamená, že bych měl něco proti občanům tmavší pleti,“ řekl. Vlastenectví podle něj mimo jiné znamená chovat se uctivě ke státním symbolům. Zdůraznil, že odpůrci SPD na akci pískali do zpěvu státní hymny, což mu vadilo.

Mansfeldovi za hajlování hrozilo půlroční až tříleté vězení.