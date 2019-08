Na všech železničních přejezdech u silnic prvních tříd budou závory, říká šéf SŽDC

„Některé věci lze třeba vylepšit, ale předpisy - dle mého názoru - byly ze strany provozovatele splněny,“ vyjádřil se k incidentu generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. „Dopravce by měl naopak zvýšit komunikaci se svými zaměstnanci,“ uvedl.

Pomoct by mohly například společné workshopy, domnívá se Svoboda. „Nedávno jsem spojil dopravce s našimi dispečery. Vyjeli si spolu ve vlaku, probírali otázky komunikace mezi dispečerem, výpravčím, strojvedoucím,“ řekl Svoboda. „Myslím, že přesně tyhle věci si provoz, který je v současné době opravdu velmi naplněn, zaslouží. Já pro to dělám maximum,“ dodal.

Podle něj je potřeba zlepšit komunikaci mezi dopravci a správcem železniční sítě. „Vše předpisy neošetříte,“ uvedl a dodal, že není na místě, aby se hned měnily. „Denně vyjíždí víc než osm tisíc vlaků, to by mohlo opravdu způsobit kolaps v dopravě,“ podotknul.

Podle specialisty na dopravní IT Juraje Kováče je pro zkušený tým vytvoření takové aplikace otázka několika měsíců.

Kvůli nehodám se zřejmě začnou měnit i zvyklosti a předpisy . SŽDC po letech debat připravuje převod traťových tabulek z formátu .pdf do takzvaně strojově čitelných dat. Díky tomu by mělo být poměrně snadné naprogramovat aplikaci podobnou třeba navigaci v autě, která říká řidiči, jaká rychlost, stoupání nebo přejezd je před ním.

Svoboda: Nehody na přejezdech souvisí s nepozorností

V létě se mimo jiné zvýšil počet nehod na železničních přejezdech. „Já bych to všeobecně nazval roztěkaností všech, co něco obsluhují nebo něco řídí,“ vyjádřil se ke statistice Jiří Svoboda s tím, že podle něj tragické nehody souvisí právě s nepozorností. „Třeba je před přejezdem stopka, ale stejně ten, kdo jede s autem, tam hned vjede, aniž by se rozhlédl,“ řekl.

Na zlepšení dané situace podle Svobody SŽDC pracuje. „Samozřejmě platí, že nejlepší přejezd je žádný - čili mimoúrovňový - ale to se nám v tom celkovém objemu ze dne na den nepodaří,“ podotknul.